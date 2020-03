Un agent du service wallon du bien-être animal s’est rendu sur place jeudi et n'a rien vu d'anormal.

Il y a quelques jours, nous évoquions le coup de gueule d’une riveraine et maman d’élève de l’école maternelle de Tangissart (Court-Saint-Étienne) à propos de la présence de cadavres d’animaux dans une ferme située juste à côté de l’établissement. Les corps d’une vache, d’une brebis et d’un agneau gisaient devant le portique de la ferme, proche du trottoir, en attendant le passage de la société d’équarrissage.

D’après la riveraine, la vache y est restée plus de 24 heures. Elle avait par ailleurs partagé une photo prouvant que la vache n’avait pas immédiatement été couverte par une bâche. En outre, les autres animaux de la ferme pouvaient approcher leurs congénères décédés puisqu’aucune barrière ne les séparait. Une situation dénoncée par le refuge Sans Collier.

Face aux nombreuses réactions indignées des internautes, la commune de Court-Saint-Étienne a pris contact avec le service wallon en charge du bien-être animal. Un agent du service s’est rendu sur place jeudi dernier, soit le lendemain du passage de l'équarrissage... “Il n’a pas constaté de maltraitance animale dans cette ferme et relève que la procédure d’évacuation des animaux morts a été respectée, fait savoir la commune dans un communiqué. Quand un éleveur a un animal qui meurt, la société d’équarrissage doit venir chercher la dépouille à front de voirie, le plus proche possible du domaine public. La dépouille de l’animal doit être recouverte d’une bâche. Il arrive que la société mette deux jours pour venir les chercher. Enfin, un effort de propreté a été demandé aux propriétaires de la ferme. Les autorités communales suivent la situation de près.”