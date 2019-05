La famille afghane doit rejoindre le centre fermé de Tirlemont à la fin de l'année scolaire.





Il y avait du monde, ce dimanche matin, à Grez-Doiceau. Une nouvelle fois, beaucoup de monde, pour soutenir la famille Yusufi, menacée d’expulsion alors qu’elle est parfaitement intégrée, parents et cinq enfants, au sein du village.

Derrière eux, un comité de soutien dynamique et motivé mais aussi des parents d’élèves de l’école communale où sont scolarisées les plus petits, mais également bien d’autres personnes, sensibilisées par la cause.

Alors, pour la seconde fois, ils ont marché, à plusieurs centaines, pour faire passer un message auprès de Maggie De Block dont le cabinet ne daigne pas, à ce stade, s’exprimer davantage que via les courriers officiels.

Pourquoi cette seconde marche ? Car voici peu, tout s’est de nouveau bousculé, dans le mauvais sens, pour cette famille afghane, dont l’autorité a intimé l’ordre de rejoindre le centre fermé de Tirlemont. Mais via l’avocate et plusieurs soutiens, dont le CPAS de Grez-Doiceau, la bonne nouvelle est tombée, un sursis autorise la famille à rester à Grez-Doiceau, le temps de terminer l’année scolaire.

Ce qui fait dire aux personnes qui soutiennent la famille qu’il est important de montrer la détermination pour maintenir en Belgique les Yusufi.

Outre la marche, une lettre a été adressée aux autorités politiques concernées, avec la signature de plusieurs personnalités, et non des moindres, en vue d’appuyer la demande. Laurence Bibot, Philippe Geluck, Axelle Red, Walid, entre autres… Mais aussi des politiques comme André Antoine, André Flahaut Zakia Khattabi, ou encore Sybille Bauchau, Alain Clabots ou encore Jean-Luc Meurice (les plus grands enfants sont scolarisés à Jodoigne !)

Ce dimanche, des centaines de personnes ont donc manifesté dans le calme, mais avec détermination, afin d’apporter de la chaleur humaine à cette famille qui vit dans la crainte de retourner dans un pays où ils seraient en danger de mort.