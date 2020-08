Comment inciter les citoyens à se tourner davantage vers les commerces locaux, durement touchés par la crise, et favoriser la relance ? Voilà une question que se sont posées de nombreuses communes. À Rixensart, on a pris le parti de ne pas envisager cette relance selon le seul point de vue économique, mais d’inclure les associations, les PME, le secteur culturel et l'ensemble des acteurs les plus durement touchés par la crise actuelle. Le tout, en créant une Task Force pour coordonner et préparer au mieux les opérations.

Depuis, quelques mesures ont déjà vu le jour. Outre l'opération Places aux Artistes, des efforts mis sur la communication et la visibilité des commerçants locaux (notamment avec les grands cubes déployés dans les différents villages), et d'autres initiatives encore, deux nouveautés ne vont plus tarder à être mises en application. « On est occupé à déployer le plan mis en place, confirme Vincent Garny, l'échevin des Finances et du Commerce. Les détails (dont les montants notamment) doivent encore être peaufinés, mais il est sûr que des chèques à la consommation destinés à la fois aux citoyens et au personnel communal vont être déployés."

Des chèques qui devraient être accompagnés de réductions, pour satisfaire à la fois les citoyens et les commerçants. Mais ce n'est pas tout. « Sur base des résultats de l'étude Graydon (menée par la Province), mais aussi d'informations récoltées auprès de nos commerçants, on examine encore la possibilité de mettre en place des réductions fiscales pour les secteurs les plus touchés. On doit encore travailler sur le tout, mais ça ne va plus traîner", conclut Vincent Garny.

En attendant, toujours dans le cadre de Destination'Rix et de "J'aime mon commerçant", ces derniers ont adressé un petit message vidéo pour attirer les rixensartois au sein des commerces locaux. Une vidéo à retrouver notamment sur la page Facebook de la commune de Rixensart.