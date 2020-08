Deux pour le prix d’un. Alors que l’administration communale et la cellule Destination Rix’ travaillaient d’arrache-pied pour le lancement de chèques destinés à la relance économique, le conseil communal a validé la création non pas d’un, mais de deux types de chèques. Car s’il y aura bien des chèques à la consommation, des chèques culture et sport seront également délivrés à la demande.

Dans la pratique, les chèques à la consommation seront délivrables en plusieurs montants : 5, 10, 20 ou 50 euros. Pour un montant maximum de 200 euros par ménage. La commune quant à elle remboursera 20% de la somme utilisée. Des chèques qui ne seront à dépenser qu’au sein d’une liste déterminée de commerçants impactés par la crise (minimum un jour de fermeture pendant le confinement).

Liste qui est en cours d’élaboration et qui sera publiée sur le site web communal. La très active cellule Destination Rix’ a déjà déterminé environ 50 commerces participants. Niveau timing, si le logiciel (notamment pour éviter les fraudes) n’est pas encore opérationnel, les chèques seront disponibles au plus tôt. Et valables jusqu’au 31 décembre 2020, pour assurer un boost immédiat aux commerces rixensartois.

Mais ce n’est pas tout, le Sport et la Culture - deux secteurs durement touchés par la crise – bénéficieront également de chèques d’un montant de 10€. Un seul chèque (sport OU culture) sera délivré par citoyen qui en fera la demande. La date limite pour les commander est fixée au 31 décembre. Mais, à la demande d’Ecolo, leur validité sera prolongée jusqu’au 31 juin 2021.

Toutes les informations concernant ces chèques seront publiées sur les réseaux sociaux, le site web communal et le Rix’Info.