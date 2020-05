L’asbl Osez Nivelles a imaginé un système pour amener un peu de liquidités au secteur

La fermeture des cafés et de l’horeca est une catastrophe pour un secteur déjà fragile, d’autant qu’aucune date de reprise n’est réellement fixée. Et quand les cafetiers pourront rouvrir, ce sera sans doute moyennant le respect de certaines modalités qui ne leur permettront guère de se renflouer, alors que les dettes (loyer, etc.) s’accumulent depuis des semaines.

À Nivelles, une initiative vise à garder un peu d’espoir et à mobiliser les clients pour que les gérants de café retrouvent un peu de liquidités en ces temps (très) difficiles.

(...)