Livres et chocolat ou livres et menu fête des mères ?

En attendant sa réouverture annoncée pour le 12 mai, la librairie nivelloise Au P’tit Prince propose à ses clients des commandes originales : elle s’est associée à d’autres commerçants nivellois pour composer des "packs" pour la fête des mères.

Ainsi, alors que le traiteur l’Atelier Toké propose un menu spécial pour cette fête, le client peut venir le retirer sur place avec deux ou trois romans, ou encore avec des chèques cadeaux pour acheter des livres dès la réouverture de la librairie.

" J’ai proposé cette idée pour Pâques : comme nous avons beaucoup de livres pour la jeunesse, j’ai suggéré dans notre newsletter qu’une chocolatière avec qui j’ai de bons contacts puisse ajouter des œufs en chocolat aux commandes de livres" , explique la gérante de la librairie , Eva Delbeke. "Nous avons eu 90 commandes ! Pour la fête des mères, j’ai appelé l’Atelier Toké et comme ils proposaient déjà des menus, ils ont trouvé l’idée chouette. Via un autre pack ‘douceurs et lecture’, on continue aussi avec la chocolaterie Trésor Sucré ."

Et là aussi, c’est le succès : dès la première journée, 25 commandes communes à la librairie et au traiteur ont été passées. Et pour la chocolaterie, on atteint déjà les 20 commandes sur un jour. Inspiré pour cette initiative, le traiteur propose d’ailleurs d’autres commandes groupées, avec une fleuriste nivelloise.

Alors qu’au départ, il s’agissait de faire tourner un peu la librairie malgré la fermeture du magasin physique, c’est une vraie dynamique qui se met en place.

"On a plein de retours positifs , confirme Eva Delbeke. Les gens sont contents et ça permet aussi aux commerçants de toucher des clients qui ne les connaissaient pas auparavant."