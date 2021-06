Ce sont des scènes qui rappellent de mauvais souvenirs à Rebecq. Vers 14 heures ce vendredi, les premiers orages ont éclaté et les fortes précipitations ont provoqué des coulées de boue torrentielles dans plusieurs rues du centre de la commune. La rue Docteur Colson, avec l’angle de la rue des Cendres, ont été particulièrement touchées et sont encore fermées à la circulation ce vendredi soir. Une rivière de boue atteignant un mètre de haut a coulé durant un gros quart d’heure depuis les champs situés en haut du chemin de Froidmont. "Cela fait 35 ans que l’on habite ici, on a déjà connu sept inondations mais c’est la première fois que le niveau de l’eau est si haut", expliquent Sonia et Pascal, habitants de la rue des Cendres.

© Geerts

Comme ce fut le cas dans la nuit de mardi à mercredi, les pompiers de la caserne de Tubize et les ouvriers communaux sont mobilisés pour nettoyer les voiries et les habitations. "On donne la priorité aux vidanges de caves, à la découpe arbres menaçants, à la surveillance de compteurs électriques défaillants, mais également au nettoyage de route en assistance aux communes", détaille Joseph Declercq, officier volontaire. Au total, quatorze pompiers tubiziens ont été dépêchés à Tubize et à Rebecq. Une trentaine d’ouvriers communaux de Rebecq sont également mobilisés. Une société extérieure a été appelée en renfort. "Il y a des avaloirs qui se sont bouchés vu la quantité de boue et par endroits, on constate des pommes de terre dans les avaloirs donc il faut nettoyer à grande eau pour libérer les égouts", précise encore la bourgmestre de Rebecq, Patricia Venturelli.

© Detrie

Sur son bulldozer personnel, David évacue les boues de son allée recouverte de plusieurs centimètres de boue. "Mon allée est foutue. Le macadam est très ancien, il s’enlève en même temps que la boue donc il faudra tout recommencer. Les caves, les garages, les machines, les motos… tout est sous eau. Ça fait chier, je suis dégoûté, je n’aurai pas fini avant minuit et j’en aurai pour tout le week-end."

Des sacs de sable ont été posés en bas du chemin de Froidmont, dans l’espoir qu’ils retiennent les eaux puisque l’IRM annonce encore des orages jusqu’à minuit ce vendredi.

© Geerts