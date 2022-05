Après des rumeurs internes alarmantes courant depuis le début du mois de mai, une réunion a eu lieu mercredi sur le site de la polyclinique Érasme, implantée dans une maison de maître de la rue des Conceptionnistes, au centre de Nivelles. Un représentant de la direction de l’hôpital Érasme est venu informer le personnel à propos d’une possible fermeture de l’institution.

Du côté de la direction, on tenait toutefois à préciser jeudi après-midi que rien n’est fait. Il est vrai qu’un tel projet est à l’étude, et qu’un conseil d’administration prévu fin juin devra se prononcer sur cette éventualité. C’est tout ce qui peut être communiqué à ce stade…"Quelqu’un a été mis au courant de cette étude, et nous avons donc rencontré le personnel mercredi, pour expliquer ce projet qui est toujours en cours d’analyse , affirme la directrice de la communication de l’hôpital universitaire Érasme, Frédérique Meeus. C’est une étude: il n’y a pas encore de décision. Et quelle que soit la décision que le conseil d’administration prendra, toutes les personnes qui travaillent à Nivelles auront la possibilité de garder leur poste" (...)