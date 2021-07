Difficile de ne pas rester insensible en arpentant les rues du centre de Court-Saint-Étienne. Les trottoirs accueillent depuis le week-end des tas de déchets, couverts de boue séchée suite aux terribles inondations de jeudi. Du mobilier, des frigos, des gazinières, des jeux pour enfants, des canapés… Devant les habitations et les commerces s’amassent ces tranches de vie qui appartiennent désormais au passé. C’est la désolation dans les rues les plus touchées, comme l’avenue de Wisterzée et la place des Déportés. Les trottoirs y sont impraticables, obstrués par ces monticules de déchets dont l’odeur d’humidité se diffuse dans le centre-ville.

(...)