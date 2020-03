Ce comportement incivique oblige les équipes communales à intervenir plus souvent qu’en temps normal pour vider ces poubelles.Ne remplissez pas les poubelles publiques

On ne peut sortir en théorie que pour des déplacements essentiels ou pour aller prendre l’air mais à Nivelles, certains ont visiblement une autre motivation pour sortir: les poubelles publiques sont davantage remplies que d’habitude en cette période de confinement. Et on y retrouve des déchets ménagers ordinaires.

En clair, des détritus qui devraient se retrouver dans les sacs blancs collectés de porte en porte mais que quelques-uns évacuent en les déposant dans les poubelles publiques. Un comportement qui énerve le bourgmestre Pierre Huart: le maïeur aclot fait remarquer qu’il n’y a aucun souci à propos des collectes de déchets ménagers, qui restent assurées aux dates prévues.

Par contre, ce comportement incivique oblige les équipes communales chargées de la propreté en ville à intervenir plus souvent qu’en temps normal pour vider ces poubelles. Ce qui dans ces temps difficiles, accroit inutilement la charge de travail. Un appel est donc lancé pour cesser cet incivisme.

On sait que si les collectes de déchets ménagers restent assurées, le ramassage des papiers et cartons a été interrompu en Brabant wallon, et que les parcs à conteneurs sont temporairement fermés. Les dépôts clandestins continuent sur le territoire de Nivelles, mais sans vraiment pouvoir pour l’instant être reliés à cette situation particulière. Celle-ci devrait en plus se normaliser puisque selon des modalités qui restent à déterminer, les parcs à conteneurs pourraient rouvrir la semaine prochaine.