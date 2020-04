Les deux associations ont décidé d’aider les ambulanciers de La Hulpe.





L’Amicale des Corps de Sauvetage de La Hulpe est sur tous les fronts depuis le début de la crise du coronavirus. Pour permettre à ses bénévoles de continuer à lutter pour la santé de tous, l’ACS a lancé des appels à l’aide. Des masques et autres équipements de protection ou de décontamination étaient plus que nécessaires. Heureusement depuis la solidarité s’est organisée. Et l’ACS vient de bénéficier de deux dons supplémentaires. Le comité 21 juillet de Bourgeois a décidé de lui offrir ses bénéfices de 2019.

" Cela nous a semblé logique de leur venir en aide alors qu’ils sont présents depuis le début des festivités de Bourgeois avec un poste de secours avancé, confirme Julien Ghobert, pour le comité 21 juillet Bourgeois. En cette période de crise, ils sont en outre présents sur tous les fronts. "

Même son de cloche du côté du Rotary Club de Genval dont l’opération Coccinelle, lancée il y a peu, a permis de récolter la très belle somme de 5 100 euros. " Nous avons récolté en quelques jours, tant au sein qu’en dehors du club, plus de 5 100 euros pour l’achat de matériel de désinfection des ambulances entre deux transports de malades atteints du Covid-19 ", explique Stéphane Vinogradoff, le président du Rotary club de Genval.

Dont, notamment, un brumisateur très efficace aux allures de coccinelle (d’où le nom de l’opération). " Vous avez été FA-BU-LEUX ! En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, la somme attendue a été rassemblée, dans un bel effort conjoint des habitants de La Hulpe et villages avoisinants et des rotariens du Club de Genval."