L’enquête autour du suicide de Maeva se poursuit avec des auditions menées mardi auprès de ses camarades.

Dans la nuit du dimanche au lundi 13 janvier, Maeva (13 ans), élève au collège Notre-Dame de Basse-Wavre a mis fin à ses jours, à son domicile de Chaumont-Gistoux. La nouvelle a bouleversé toute une école, où les membres du PMS ont été mobilisés pour soutenir les élèves et particulièrement ceux de sa classe de deuxième secondaire.

Ce mardi matin, soit deux semaines après le drame, ces mêmes élèves ont été auditionnés par la police, comme le révèlent nos confrères de la RTBF. Et ce, sans avoir prévenu les parents des élèves concernés. Certains d’entre eux déplorent le fait de ne pas avoir été avertis de l’audition de leur enfant. "On nous aurait demandés s’il était possible d’auditionner nos enfants dans le cadre de l’enquête, nous aurions évidemment accepté, confie une maman d’élève à la RTBF. Sauf qu’ici, on est mis devant le fait accompli. L’histoire est sensible, et même si nos enfants ont bien été traités, on ne les a pas ménagés."

Mais du côté du parquet, on affirme avoir agi dans les règles. "Les enfants ont été entendus en tant que témoins, nous n’avons donc pas besoin d’avoir l’accord des parents pour auditionner des mineurs, précise la substitut du procureur du Roi du Brabant wallon Magali Raes. Par contre, quand il s’agit d’un mineur suspecté, il y a une procédure très rigoureuse qui nous oblige à prévenir les parents. Quand une fille de 13 ans se suicide dans ces conditions, il faut essayer de comprendre son cadre de vie familial et scolaire. C’est dans ce cadre-là que les auditions ont été demandées. C’est tout à fait normal comme procédure."

La substitut précise par ailleurs que tout a été mis en place pour perturber au minimum les enfants. "Ce sont des enquêteurs spécialisés dans l’audition de mineurs qui ont procédé aux interrogatoires. Un service d’accueil aux victimes était présent pour expliquer aux enfants ce qu’il se passait."

Si le harcèlement scolaire avait été évoqué au lendemain des faits, le parquet dit avoir mis cette piste de côté. "On avance pas à pas, on essaie toujours de comprendre ce qu’il s’est passé. À ce stade, on ne pense pas que ce soient des faits de harcèlement qui l’aient poussée à commettre son geste."