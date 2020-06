Wereldhave Belgium aidera les exploitants à respecter les règles de distanciation sociale

La société propriétaire du Shopping Center et d’une série d’autres centres commerciaux en Belgique, Wereldhave Belgium, a annoncé vendredi qu’elle comptait mettre tout en heure pour favoriser la relance du secteur horeca tout en aidant les exploitants à respecter les règles de distanciation sociale.

On le sait, c’est à partir du 8 juin que les cafés et restaurants pourront à nouveau accueillir des clients, mais en respectant des distances de sécurité qui vont réduire les capacités d’accueil si les surfaces ne sont pas agrandies. A l’instar de certaines villes qui annoncent qu’elles accueilleront les demandes d’extension des terrasses avec bienveillance, Wereldhave prendra des mesures semblables dans ses centres commerciaux.

"Quelque 51 cafés et restaurants situés dans cinq centres commerciaux en Wallonie et en Flandre se sont vu proposer 2000 mètres carrés d’espaces supplémentaires, précise la société dans un communiqué. Pendant trois mois, ils pourront disposer gratuitement de ces espaces pour dresser des tables supplémentaires et organiser leur terrasse."

Ces espaces supplémentaires comprennent aussi bien des espaces ouverts à l’intérieur qu’à l’extérieur des centres commerciaux, tout en veillant évidemment à prévoir un espace suffisant pour permettre aux visiteurs d’aller et venir en toute sécurité. Wereldhave Belgium s’engage également à prévoir un bel aménagement uniforme de ces espaces dans les cinq centres commerciaux.

"Nous avons dressé la liste des espaces que nous pouvions mettre à la disposition des établissements horeca, continue la société. Il revient maintenant aux cafetiers et aux restaurateurs de décider d’accepter ou non notre proposition. Nous n’obligeons personne. Les espaces que nous proposons ne se situent pas toujours à proximité directe de l’établissement. Les établissements l’horeca doivent voir ce qui est réalisable d’un point de vue pratique, notamment au niveau du personnel."

Wereldhave prendra également en charge la mise en oeuvre d’un compte sur la plateforme de réservation en ligne Resengo pour tous ses partenaires horeca. Cela permettra aux visiteurs de réserver une table pour s’assurer d’avoir une place.