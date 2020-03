Une vingtaine d’étudiants en confinement se sont amusés à créer un monde dans Minecraft.





Les images sont bluffantes et font le tour de la Toile. Mêlant vues aériennes et vues au sol, une vidéo (à retrouver sur notre site internet) postée mercredi nous emmène dans le cœur de Louvain-la-Neuve… recréé virtuellement, dans les moindres détails. La Grand-Place, la rue Charlemagne, le parvis de l’Esplanade et l’intérieur du Beer Bar ou encore du Goldway y sont fidèlement reproduits en images 3D. Même le sans-abri souvent assis devant le magasin Spar n’a pas été oublié.

Non, on ne vous parle d’une vidéo créée par un bureau d’architecte pour la promotion de son dernier bien immobilier, mais bien de la réalisation d’une vingtaine d’étudiants amoureux de leur ville dans l’ultra populaire jeu de création Minecraft. Il n’y a en effet aucune motivation commerciale derrière ce projet. "C’est une ville qui nous tient à cœur, qu’on aime beaucoup, confirme Maxence Flecyn, étudiant en soins infirmiers, à l’initiative du projet. On était sur le cul de ne plus pouvoir y mettre les pieds à cause du confinement, c’est ça qui nous a motivés à reproduire Louvain-la-Neuve. On peut désormais quand même y remettre les pieds depuis chez nous."

© DR



Vendredi dernier, Maxence proposait sur UConfessions, page humoristique dédié à la vie estudiantine de Louvain-la-Neuve, à ceux qui le souhaitaient de le rejoindre dans la création de cette "map". Moins d’une semaine plus tard, une vingtaine d’étudiants sont parvenus à accomplir ce travail titanesque. La vidéo a été postée mercredi sur la même page et totalisait vendredi plus de 95 000 vues, 500 partages et des milliers de commentaires.

" Jamais je n’aurais pensé que ça prendrait une envergure pareille , poursuit le fondateur . Je ne m’imaginais pas que ce serait aussi ressemblant. Quand je me balade dans les rues, j’ai l’impression d’y être, la ressemblance est incroyable."

Et les créateurs ne comptent pas en rester là : ils développent actuellement d’autres endroits de la cité universitaire, notamment le lac, le Blocry et certains auditoires.

© DR



© DR