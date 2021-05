L’ASBL Gestion Centre-Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a lancé ce mercredi 12 mai le service "Care Shop LLN". Ce dernier a pour objectif d’aider et de conseiller les commerces indépendants qui reposent sur des structures souvent moins solides, malgré les aides financières extérieures.

Luc Tondreau est un des trois conseillers de l’opération. Pour lui, il est primordial d’éviter que les petits commerces se découragent et finissent par fermer à cause de la crise sanitaire. " On veut trouver des solutions efficaces et pérennes pour les commerces qui sont en danger " , explique-t-il.