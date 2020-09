La commune l’avait déjà annoncé au début du mois d’août, c’est désormais officiel. La braderie - dans sa version traditionnelle - sera remplacée par une série d’événements baptisés "Consommons La Hulpe" qui se tiendront majoritairement le week-end des 19 et 20 septembre prochains (et même dès le 18 pour la fête foraine). "On reprend tous les éléments de la braderie, mais de manière sécurisée par rapport aux consignes sanitaires, en divisant les activités en différentes zones : devant les Colibris, confirme Isabelle Philippot, l’échevine du Commerce. Avec des forains présents tout le week-end, des commerces ouverts le dimanche, des artistes de rue, un marché des produits locaux, un rallye d’ancêtres et une brocante, organisée au profit de l’ACS."

En pleine semaine de la Mobilité, la commune a en outre pas mal réfléchi à l’accessibilité de ces événements. "Le parking de la gare sera entièrement gratuit les 19 et 20 septembre et un petit train - gratuit également - qui sillonnera la commune pour permettre aux gens de laisser leur véhicule de côté."

Pour lutter contre les déchets, des sacs réutilisables seront distribués chez certains commerçants locaux inscrits à l’action zéro déchet.

Dès le 19 septembre, la commune profitera des festivités pour lancer une autre action destinée à soutenir les commerces locaux : une grande tombola. "Une carte sera remise pour tout achat de 25 euros dans les commerces La Hulpois. Ensuite, il faut la compléter en réalisant 100 euros de dépenses (dans minimum deux commerces), ce qui donne droit à une chance au tirage."

Une tombola pour laquelle 25 superbes lots seront offerts. Pour une valeur de 15 000 euros en tout, 10 000 euros de dépenses communales et 5 000 euros offerts par les commerçants. "Le plus petit lot, ce sera un bon d’achat de 125 euros. Mais on aura aussi trois gros lots : une voiture électrique, un vélo électrique et une trottinette électrique !"

Le tirage de la tombola, qui se déroulera du 19 septembre au 31 décembre, se tiendra le 7 janvier 2021.