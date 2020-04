Un scénario qui ne s'est pas répété dans les autres magasins de bricolage du Brabant wallon.

Depuis ce samedi, plusieurs commerces ont pu rouvrir leurs portes, sur base des recommandations du Conseil national de sécurité. Il s'agit notamment des pépinières, des magasins de jardinerie et des magasins en gros dédiés aux professionnels. Ce samedi matin, on a pu voir les clients se masser aux entrées de ces magasins provoquant de très longues files.

C'était notamment le cas devant le Brico de Bierges (Wavre), où de longues files ont été observées avant même l'ouverture du magasin. De nombreux automobilistes faisaient la queue à l'arrêt devant le drive-in du magasin. En début d'après-midi ce samedi, lorsque nous y sommes passés, la situation semblait être revenue au calme. Une bonne quinzaine de personnes faisaient encore la file, à deux bons mètres de distance chacune, entre les barrières installées devant l'entrée du magasin.

© DR



Même scène au BricoPlanit de Waterloo, à côté de l'hypermarché Carrefour Mont-Saint-Jean, où une bonne dizaine de clients, venus seuls, faisaient la file devant l'entrée du magasin, dans le calme. Le personnel faisait rentrer les clients au compte-gouttes.

© Geerts



Moins de monde encore au Brico de Genappe, le long de la N5, où des barrières ont également été installées. Le personnel filtrait là aussi les clients, afin qu'il n'y en ait pas plus que trente simultanément à l'intérieur du magasin. Mis à part une cliente en colère parce que les barrières ont été placées sur les places handicapées, il n'y a pas eu de débordement, d'après le gérant. "On n'a pas eu de file jusqu'à présent et c'est très fluide, constate Yves Cattelain, qui gère aussi les Brico d'Ottignies et de Jodoigne. Tout le personnel est présent pour cette réouverture, on a renforcé les équipes, notamment avec des étudiants. Après chaque utilisation, les clients nous rendent leur caddie et on le désinfecte avant de le remettre à un autre client. La police est passée ce matin pour s'assurer que tout se passait bien et elle repassera encore."

© Geerts

Le gérant se réjouit de la réouverture, après un mois de fermeture. Des livraisons étaient proposées, mais c'était loin d'être la panacée. "Financièrement, c'est une catastrophe, reconnaît le patron. Les livraisons ne sont pas du tout rentables, voire pire. On l'a vraiment fait pour nos clients. On a fermé alors qu'on aurait pu faire un mois énorme, avec le beau temps qu'il y a eu. Rattraper le manque à gagner ? On sera bon pendant 15 jours ou un mois et après, ça va se calmer."