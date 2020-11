En raison de la crise sanitaire, les funérailles de Stéphane Ravet, prévues ce jeudi 19 novembre, ne se dérouleront pas comme à l’accoutumée. L’exercice n’est pas facile vu le nombre de personnes qui souhaiteraient rendre un dernier hommage au premier échevin de Court-Saint-Étienne, décédé le 8 novembre dernier des suites du coronavirus.

" Nous savons combien Stéphane était apprécié, et qu’il vous est difficile de vous résoudre à le laisser partir sans se rassembler autour de lui une dernière fois, explique la commune sur le site communal. C’est pourtant ce que nous devons vous demander et que vous devez vous résoudre à faire : il serait déraisonnable de vous rassembler dans le contexte actuel, d’autant plus au vu des circonstances de son décès. "

Conformément aux mesures sanitaires, la cérémonie officielle se déroulera ce jeudi à 10 heures en l’église de Sart-Messire-Guillaume mais elle sera limitée à 15 personnes maximum, soit la famille et les proches de Stéphane Ravet.

Plusieurs solutions de recueillement et d’hommages seront dès lors proposées. Il sera possible de déposer une bougie - avant 8 h jeudi - soit à l’église de Sart-Messire-Guillaume, soit autour de la fontaine face à l’administration communale, soit devant la maison de Stéphane. Ce sont les services communaux qui se chargeront de les allumer juste avant le passage du cortège funèbre.

La cérémonie sera par ailleurs retransmise en direct ce jeudi à 10 heures via www.court-st-etienne.be/live.

Vers 10 h 45, un cortège traversera avec la famille les rues de Sart-Messire-Guillaume et de Court-Saint-Étienne (itinéraire sur le site de la commune). Il est demandé de ne pas rejoindre le cortège mais les habitants des rues concernées pourront sortir devant chez eux afin de témoigner leur soutien à la famille et de rendre hommage à Stéphane.

Enfin, un livre de condoléances est toujours accessible en ligne ainsi qu’à l’administration communale.