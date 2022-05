Entre l’église et le parc Scandiano à Tubize, deux agressions en deux semaines ont eu lieu au début du mois de mai. Les deux victimes, citoyens locaux de longue date, constatent une chose : "il existe un réel sentiment d’insécurité et de peur chez tous les voisins du quartier". Samedi matin au Café du coin, anciennement le Bristol, l’ambiance est détendue, la porte reste ouverte, le passage entre l’intérieur et la terrasse est incessant. Pourtant, une fois la nuit tombée, le quartier prend un tout autre visage.