L'université organise pour la première fois des portes ouvertes virtuelles ce mercredi après-midi.

Ce mercredi, de 14h à 18h, les futurs étudiants pourront participer aux portes ouvertes virtuelles de l’UCLouvain. Une première pour l’université qui a dû s’adapter aux conditions que l’on connaît aujourd’hui, mais qui est finalement un avant-goût pour ce qui attend les étudiants lors de la prochaine rentrée académique.

L’UCLouvain propose des chats en direct, des vidéos sur l’offre de formation et les services de l’UCLouvain. Deux sortes de visites sont organisées : des visites virtuelles 360° permettant d'accéder aux auditoires, infrastructures sportives et autres lieux emblématiques des 6 campus. À côté de cela, des visites guidées sous forme de vidéos par des étudiants ambassadeurs sont postées sur le site. En collaboration avec le CIO, des ateliers sont également proposés pour les plus indécis.

Afin de toucher la tranche d'âge des futurs étudiants, l'UCLouvain s'est servie des réseaux sociaux Facebook et Instagram. L'université a donc contacté Audrey Costy, Barbara Schoumacher, The Lemon Spoon et Laurissa Willems pour que ceux-ci communiquent sur leur expérience à l'université : "L'objectif était vraiment de sélectionner des personnes en relation avec l'université, qui ont réalisé une partie de leur parcours à l'UCLouvain", explique Perrine Drygalski, en charge de la promotion des études. Montrer des parcours concrets via des personnalités connues de la cible était une façon pour l'université de moderniser le message autrement que par des canaux classiques.

L'université insiste : même si les portes ouvertes se font virtuellement, la priorité sera au présentiel à la rentrée. En effet, les cours préparatoires en été se feront sur place. Des visites seront organisées par des étudiants ambassadeurs pour des groupes de maximum 10 personnes. Finalement, la Warm up Week, organisée lors de la reprise des cours en septembre, se fera sur les campus.