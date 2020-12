De l’eau, tout le monde en consomme quotidiennement. Et si elle semble couler de manière abondante à travers nos robinets, la réalité est tout autre et si on n’y prend pas garde, certains pourraient tomber à court, aussi fou que cela puisse paraître.

À l’instar de Chaumont-Gistoux et d’Orp-Jauche, plusieurs communes ont sollicité la SWDE pour qu’elle réalise au plus vite différents investissements majeurs. Plusieurs communes de l’est du Brabant wallon rencontrent à nouveau des problèmes d’approvisionnement en eau potable ces derniers mois d’une part, et de pression d’eau anormalement faible. "L’urbanisation de certaines entités a généré une demande accrue en eau potable, souligne Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE, dans un dossier compilé par le député wallon André Antoine. On a assisté à plusieurs décennies d’urbanisation, mais les acteurs concernés n’ont malheureusement pas anticipé l’augmentation pourtant nécessaire de la capacité d’approvisionnement en eau potable."