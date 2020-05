Ils ont distribué plusieurs dizaines de colis aux plus démunis.

Voilà une action qui a certainement mis du baume au cœur à de nombreux Tubiziens en difficulté. Depuis plus d’une semaine, plusieurs jeunes du quartier Saint-Jean à Clabecq ont décidé de venir en aide aux plus démunis en leur offrant des colis alimentaires. "L’idée vient de trois d’entre eux qui, après avoir constaté qu’aujourd’hui encore, de nombreuses personnes mourraient de faim, voulaient faire un geste pour les aider", explique Ali Boujada, coordinateur de l’action.

Ni une ni deux, ils ont décidé d’aller faire des courses pour acheter des produits de première nécessité pour ensuite les offrir… avec leur propre argent. "Rapidement, l’action a pris de l’ampleur et les gens ont commencé à nous donner de l’argent pour faire ces courses."

Et en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, ce ne sont pas moins de 1 000 euros de courses qui étaient effectuées. "Tout le monde a mis la main à la poche, continue Ali Boujada. Tout ce que nous voulons faire, c’est faire plaisir aux gens et venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Tant qu’on ne le vit pas, on ne s’en rend pas compte mais c’est complètement fou de se dire qu’aujourd’hui encore, des gens de 70 ans sont seuls chez eux et n’ont rien pour s’en sortir."

En quelques jours, ce ne sont pas moins d’une centaine de colis qui ont été livrés gratuitement. "Tout le monde peut y avoir accès. Il suffit de nous contacter via Facebook ("les jeunes solidaires de Tubize"). On demande aussi aux voisins d’être attentifs car certaines personnes n’osent pas demander de l’aide. Les voisins peuvent le faire pour eux et tout peut se faire de manière anonyme sans problème", conclut Ali Boujada.