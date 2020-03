Un P.V. judiciaire pour tentative d’empoisonnement a été dressé à leur encontre.

C'est un comportement choquant et franchement inconscient qui a été observé ce lundi vers 18 heures dans l'hypermarché Carrefour de Bierges, à Wavre. Un homme et deux jeunes filles mineures d’âge sont entrés dans le magasin en criant qu’ils étaient porteurs du Covid-19. Pire, ils se sont mis à cracher sur les clients ! La police est intervenue rapidement et a appréhendé les intéressés qui ont été privés de leur liberté, le temps de les auditionner et de dresser à leur charge un P.V. judiciaire pour tentative d’empoisonnement.

Le parquet de Nivelles ne laissera bien entendu pas passer pareil comportement. Un quatrième protagoniste, qui se trouvait au volant de la voiture qui a transporté les intéressés à Bierges, n'a pas été interpellé.