Le 31 mars 2020, personne n’était censé sortir de chez soi sans une raison valable. Mais en pleine matinée, un habitant du quartier de la prison, à Nivelles, a vu deux hommes qui se promenaient sur les toits de l’Institut provincial des arts et métiers (Ipam). L’un d’eux tenait un sachet dans la main et comme l’endroit est connu pour être propice aux "largages" de stupéfiants jusque dans la cour de la prison voisine, le témoin a pris des photos et a téléphoné à la police.

