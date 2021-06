Bonne nouvelle pour les élèves, leurs parents et les navetteurs. De nouvelles lignes de bus Express vont être lancées dès septembre en Wallonie et vont ainsi s’ajouter aux 17 lignes qui circulent déjà sur le réseau wallon. Dans le Brabant wallon, deux nouvelles lignes Express vont circuler : la première, entre Nivelles et La Louvière (E7) et la seconde, entre Tubize et Braine-l’Alleud (E9). Deux autres lignes vont être renforcées dans la foulée. Il s’agit des lignes E4 entre Nivelles et Louvain-la-Neuve et E5 entre Nivelles et Namur. Le TEC prévoit aussi la transformation de la ligne 2, entre Tubize et Nivelles, en une ligne Express.

(...)