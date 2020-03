Pris sur le fait, le contrevenant pourra écoper d'une sanction administrative communale comprise entre 100 et 250 euros.

Ce sont des agissements inciviques dont les autorités communales et policières de Wavre se seraient bien passées en ces circonstances difficiles de lutte contre la propagation du coronavirus. Ces dernières semaines, la commune est confrontée à la multiplication d'abandons de masques et de gants usagés sur la voie publique. La Ville a dénoncé sur Facebook la prolifération de ces dépôts sauvages : "" Alors que le personnel communal est en effectif réduit, ces dépôts sauvages sont encore plus flagrants.

Le phénomène est pris très au sérieux par les forces de l'ordre qui veillent depuis plusieurs semaines au respect des mesures de confinement. "L’activité policière classique est actuellement assez calme vu qu'on a peu d’infractions mais nos équipes sont sur le terrain et se concentrent sur des points d’attention particuliers, confirme le chef de corps de la zone de police wavrienne Bernard De Maertelaere. On réserve toute notre capacité actuelle à la surveillance du territoire et au respect des règles ministérielles."

S'il est difficile pour les policiers de prendre l'auteur en flagrant délit, ceux-ci sont particulièrement attentifs aux abords des magasins, où l'on a constaté beaucoup d'abandons de ce type. Pris sur le fait, le contrevenant pourra écoper d'une sanction administrative communale comprise entre 100 et 250 euros. En cas de récidive, le montant de l’infraction pourra être augmenté sans toutefois dépasser le montant de 350 euros.

Ces gants et masques abandonnés ne représenteraient pas de danger de contamination pour ceux qui s'en approchent mais constituent cependant un vrai problème écologique. Emportés par la pluie, ces déchets se retrouvent ensuite dans les cours d'eau, où ils ne se décomposeront qu'au bout de centaines d'années.