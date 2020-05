La distribution des masques pour les jeunes de 12 à 25 ans a commencé mardi.

Après la distribution de masques commandés par la Ville au plus de 60 ans ces derniers jours, Nivelles a mis sous enveloppe et entamé la distribution pour une autre tranche d’âge : il s’agit des jeunes Nivellois nés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2008.

Les 12 à 25 ans, donc, qui seront concernés les prochains jours par la reprise des cours et prendront peut-être les transports en commun où le port du masque est désormais obligatoire. Comme pour les aînés, le collège a décidé de leur distribuer deux masques réutilisables par personne. C’est que ces protections doivent être changées toutes les 8 heures, voire toutes les 4 heures lorsqu’elles deviennent humides. Il faut ensuite les laver à 60 degrés durant 30 minutes avant de les réutiliser.

Cela représente en gros 10 000 masques : il y a 4 443 jeunes de la tranche d’âge concernée inscrits dans les registres de la population. Via son site internet, la Ville s’est adressée aux jeunes pour les exhorter à respecter les règles, la réussite du déconfinement dépendant également d’eux.