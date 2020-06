On en voit désormais de toutes les tailles et de toutes les couleurs : du plus simple au plus original, le masque s’est imposé sur nos visages, bien malgré nous. Mais ils ont beau être colorés ou décalés, il faut bien reconnaître qu’ils n’égaient pas franchement nos échanges.

Annick De Geyter et Filip Bunkens, à la tête d’une agence de marketing et de développement de marques, ont rapidement fait ce constat dans les échanges avec leurs clients. C’est ainsi qu’ils ont décidé de se lancer dans la conception de masques personnalisables, sur-mesure, qui montrent le visage de celui ou celle qui le porte mais surtout ses émotions. Ils ont ainsi créé “My comfort mask”.