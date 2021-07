L’entité de Perwez avec ses cinq villages a été particulièrement frappée par les inondations ces dernières semaines. On se souvient notamment que les terrains du Jaguar Hockey Club, à Orbais, s’étaient retrouvés à moitié immergés, puis complètement sous eau deux semaines plus tard. Des épisodes orageux et des précipitations auxquels les habitants n’étaient pas vraiment habitués, puisque la dernière inondation sur le territoire communal remontait… à 2002.

