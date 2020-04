Comme l’Horeca et bien d’autres, le secteur touristique souffre terriblement de la crise du coronavirus et le Brabant wallon n’est pas épargné. Au Memorial de la bataille de Waterloo, plus aucune visite n’est autorisée sur le site depuis le début du confinement et les restaurants ont également fermé leurs portes.

Coupé de toute rentrée financière, le gestionnaire du Memorial a dû réduire au maximum la masse salariale pour tenter de limiter les dégâts. À l’exception de deux employés chargés de l’entretien et de l’aménagement des extérieurs et de deux autres administratifs qui travaillent deux jours par semaine pour notamment gérer les remboursements de billets, tout le personnel a été mis en chômage économique.

C’est que les frais fixes des différents points d’intérêt du site continuent à tomber et ils sont très importants.

(...)