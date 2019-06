Certains rues étaient dès lors transformées en parking où s’alignaient des centaines de motos tandis que sur la Grand-Place, les amateurs pouvaient découvrir la gamme du constructeur organisateur, et même partir en groupe pour des essais sur un circuit en ville. Jusqu’au coeur du cloitre de la collégiale, la moto s’est fait une place: l’espace vert central servait pour des exercices de maitrise.



Plus spectaculaire encore, du côté du parking de l’Obélisque, un cascadeur multipliait les acrobaties… à ne pas tenter sur la voie publique bien entendu. Des centaines de motard, dont une large part de néerlandophones, ont ainsi découvert Nivelles.

C’était un des objectifs du collège, qui a accepté d’accueillir l’événement, en espérant que Nivelles ne soit plus pour les motards un simple panneau sur l’autoroute en descendant plus loin vers le Sud, mais devienne une étape agréable pour les amoureux de randonnée à moto.





Alors qu’à la Pentecôte, le coeur de Nivelles accueillait les vaches, les chevaux et les moutons de la foire agricole, l’ambiance dans le centre-ville était très différente ce dimanche. La cité des Aclots servait en effet de cadre au BMW Motorrad Day, un événement pour les motards venus de toute la Belgique et du Luxembourg.