Bonne nouvelle pour les commerces et établissements Horeca de Lasne. Une nouvelle prime a été mise sur pied pour les aider à couvrir les achats de matériel ou fournitures destinés à faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur.

" Dans la pratique, on a voulu être aussi large que possible, explique Cédric Gillis, l’échevin du Commerce. Ce qui signifie que cette nouvelle prime englobe à la fois les achats de masques, gel hydroalcoolique, détecteurs de C02, purificateurs d’air, plexiglas, autocollants posés sur le sol, etc. Une prime qui s’élève à 400 euros pour les commerces et 800 euros pour les établissements Horeca et métiers de contact. "

Une prime qui couvre tant les investissements déjà réalisés (mais postérieurs au 15 mars 2020) que ceux qui restent encore à faire. " Pour s’assurer de la fiabilité de ces investissements, on demande aux gérants de nous fournir des factures qui représentent au moins 25 % de la prime accordée", continue Cédric Gillis.

Dernière formalité : le dossier doit être obligatoirement envoyé d’ici le 30 juin 2021 à l’administration lasnoise. " On sait que l’achat de matériel a coûté ou va coûter cher aux commerces en général, conclut l’échevin. On sait aussi que même si un déconfinement plus large se profile à l’horizon, les gestes barrières et autres protocoles resteront probablement en vigueur pendant longtemps. On devra donc tous continuer à faire des efforts. "

En tout, 125 commerces lasnois, une trentaine d’établissements Horeca et une vingtaine de métiers de contact seraient éligibles pour cette nouvelle prime. Ils devraient se partager les 100 000 euros qui ont été débloqués par la Commune à cet effet et subsidiés à 50 % par la Province.