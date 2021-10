Voté à l’unanimité, le point n’a pas vraiment fait l’objet d’un débat, au dernier conseil communal brainois. Il s’agit pourtant d’un investissement significatif : la Commune va passer lancer un marché pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit des deux bâtiments de la cité administrative. Le toit légèrement incliné de l’immeuble principal et la toiture plate du second devraient se prêter assez bien à l’exercice et d’après les premiers calculs effectués, il y a moyen de produire environ 200 000 kWh par an.

