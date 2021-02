Si la Thines, qui traverse tous les villages de Nivelles, a été mise en évidence il y a quelques années par les membres du Royal Club Photo Entre Nous, il y a sur le territoire aclot beaucoup d’autres cours d’eau, souvent inconnus pour la plupart des habitants. Qui sait où coule le ruisseau de Pont-à-Mousson, le ri des Corbeaux, le ruisseau de la Brique ou le ruisseau Mathieu Simon ?

Pour la Ville, cet or bleu, qui façonne le paysage aclot, est à préserver et à mettre en valeur. Aussi, le collège s’est inscrit dans une dynamique proposée par le contrat de rivière Senne afin d’acheter, à un prix intéressant, des panneaux qui indiquent le nom de chaque cours d’eau. Il est vrai qu’on respecte mieux ce que l’on connaît, et donc ce qu’on peut nommer.

Tous les contrats de rivière de Wallonie se sont groupés pour passer un marché pour la réalisation de tels panneaux et en 2020, Braine-le-Château, Ittre, Tubize ou encore Waterloo ont répondu positivement. À Nivelles, ce sont 37 panneaux qui viennent d’être livrés et qui sont en cours de placement un peu partout sur le territoire communal, aux endroits où les routes ou les sentiers enjambent ou longent ces ruisseaux et rivières.

Le budget est de 993 euros et comme dans le futur, une mise en valeur de divers sentiers est programmée, il est probable que les acquisitions de panneaux se poursuivent. Du côté du contrat de rivière Senne, où on a lancé ce processus en 2013, on indique que plus de 200 panneaux ont déjà été placés dans tout le sous-bassin.