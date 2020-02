La direction de l'école a organisé une réunion ce samedi pour tenter de rassurer les parents, à trois jours du départ.

C'est du jamais vu : l'école fondamentale du Renard à Tubize a réuni les parents d'élèves ce samedi après-midi, durant les vacances de carnaval, pour évoquer l'organisation de la classe de neige prévue la semaine prochaine. Les élèves de sixième primaire sont censés partir à Vermiglio, dans les Alpes italiennes, durant huit jours. Sauf que le pays est touché de plein fouet par l'épidémie de coronavirus depuis plus une semaine. Le dernier bilan des autorités italiennes fait état de 821 cas de contamination et de 21 décès liés au Covid-19.

Plusieurs parents d'élèves ont demandé l'annulation du voyage dans cette destination, pourtant située à plus de 190 km du foyer du coronavirus. Face à la colère grandissante des parents, la direction a donc décidé d'organiser une réunion d'urgence ce samedi pour tenter de les rassurer.

Serge refuse que son fils Issanoah parte. © Geerts



À la sortie de la réunion qui a duré environ une heure, les parents étaient partagés. "On voulait savoir ce qui allait se passer s'il y avait contamination, mais ils ne savent pas. Il y a trop d'imprévisible, c'est un jeu de roulette russe mais je ne suis pas joueur", lance Freddy qui a décidé que sa fille ne partira pas. "Il y a un risque mais l'école est dans le déni, regrette Serge, papa d'Issanoah qui refuse également que son fils parte. Il n'y a pas de plan B sur les mesures de précaution à prendre. On ne prévoit pas la catastrophe. Ce qui me fait peur, c'est la prise de position de la direction qui se soucie plus de la perte financière pour l'opérateur italien en cas d'annulation que de la santé de nos enfants."

Malgré les demandes de parents, le voyage ne sera pas annulé, le SPF Santé Publique et Affaires étrangères n'ayant émis aucune contre-indication jusqu'à présent. Les parents qui n'enverront pas leur enfant perdront donc 600 euros. Mais pas de quoi les dissuader : "La vie de ma fille vaut plus que ça", conclut Freddy.

Certains parents se sont dit toutefois rassurés par les propos tenus par une institutrice qui leur a expliqué que les élèves seront seuls dans l'auberge, sur les pistes et même à la pause déjeuner dans un restaurant de Milan sur le trajet en car. "Ils n'auront pas de contact avec la population là-bas, ça me rassure", confie Audrey, maman de Matys, qui se donne encore la journée de dimanche pour réfléchir si ou non son fils partira.

Sur les 27 élèves qui devaient partir, une dizaine se présentera lundi, leurs parents s'étant engagés à la sortie de la réunion. Pour le reste, ils se donnent encore le temps à la réflexion.

La direction de l'école s'est refusée à tout commentaire.