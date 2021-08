Des vols sur des passants ont été commis sur plusieurs jours à la fin juillet dans les arrondissements de Bruxelles, Charleroi, Liège et Nivelles au moyen de voitures partagées réservées avec de faux documents via l'application Poppy, selon une information publiée jeudi par RTLinfo et confirmée par le porte-parole du parquet de Bruxelles Martin François. Ce dernier précise que 4 personnes ont été arrêtées mercredi dernier et ont été placées sous mandat d'arrêt vendredi par le juge d'instruction. Les malfrats ont enlevé des personnes en rue, les ont séquestrées en voiture et leur ont volé leurs effets personnels. Ils ont également retiré de l'argent après avoir soutiré aux victimes les codes des cartes bancaires. Il y a eu dans certains cas usage de violence ou de menaces avec armes.

L'utilisation de faux documents soumis en ligne, sans contact direct pour la location, a compliqué l'identification des auteurs par les enquêteurs, selon les explications fournies par l'avocat pénaliste Henri Laquay à RTLinfo. Ils se rendaient depuis Bruxelles en province pour commettre leurs méfaits afin de brouiller un peu plus encore les pistes.

Les différents dossiers sont centralisés au niveau du parquet de Bruxelles. L'instruction suit son cours.

Les chefs d'inculpation sont multiples et varient en fonction des types d'agressions commis par les différents suspects. Il est question d'escroquerie, de séquestration ou encore de vol avec violence et avec arme.