Des peines de trois et deux ans de prison avec sursis partiel pour cinq prévenus.

En mars 2017, des riverains ont averti la police à propos d’une maison située à Perwez. Elle était louée par une dame qui y vivait avec son fils mais il émanait de l’habitation une forte odeur de cannabis, et des tuyaux d’aération bien visibles sortaient de l’immeuble.

Les policiers, lorsqu’ils ont perquisitionné les lieux, ont trouvé une plantation de cannabis professionnelle. Il y en avait dans pratiquement toutes les pièces de l’habitation louée pour 1 000 euros par mois : 457 plants en tout et dans les combles, où vivaient Gaëlle V. et son fils, les enquêteurs ont aussi trouvé 2,5 kg d’héroïne.

La dame ne s’est pas montrée très bavarde mais une étude de téléphonie et d’autres éléments ont permis d’identifier ceux qui l’avaient aidée à installer cette plantation dont elle était la "jardinière". Son ancien compagnon et un ami de celui-ci avaient investi 20 000 euros chacun pour le matériel, acheté dans une jardinerie de la région bruxelloise. Le gérant de ce commerce, lui, apportait le conseil technique et s’était d’ailleurs rendu plusieurs fois à Perwez.

Le jugement rendu mardi insiste sur le danger que courait potentiellement l’enfant qui vivait dans les lieux avec sa mère, alors que 2,5 kg d’héroïne se trouvaient au même étage que sa chambre. Gaëlle V. et Saber B, ce dernier ayant apporté la drogue à Perwez en connaissance de cause, écopent de la même peine : trois ans d’emprisonnement avec un sursis pour ce qui excède vingt mois, et une amende de 12 000 euros.

Yassin O., Soufiane H. et Philippe R., eux, sont chacun condamnés à deux ans de prison avec un sursis pour la moitié de cette peine, et à une amende de 16 000 euros. Le tribunal a acquitté l’électricien qui avait adapté l’installation de la maison, estimant que rien ne prouve dans le dossier qu’il était au courant des activités et des projets des autres prévenus.