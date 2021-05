La pandémie marque le pas et à Genappe, la Ville planche sur l’organisation des traditionnelles plaines de vacances, en partenariat avec le CAPE et l’ISBW. Elles se tiendront cette année à partir du 5 juillet, jusqu’au vendredi 20 août, dans les locaux scolaires de l’Espace 2000. Le thème choisi comme fil rouge de cette saison devrait donner envie: ce sera… l’école des sorciers !

Ces plaines s’adressent aux enfants de deux ans et demie à douze ans, et le tarif est de 35 euros par semaine mais il est dégressif en fonction du nombre d’enfants de la même famille qui s’inscrivent. Le soupe du midi et le gouter sont compris. Attention, en raison de la crise sanitaire, les inscriptions ne sont prise que sur rendez-vous - avec un appel téléphonique préalable au 067/ 79 42 00 - ce mercredi 26 mai de 13 h à 18 h et samedi 29 mai de 9 h 30 à 11 h 30, à l’hôtel de ville.

Il y a une nouveauté cette année: les activités ne s’adressent plus seulement aux enfants puisqu’une « Plaine Ados » est aussi prévue, pour les 12 à 15 ans. Elles auront lieu du lundi 12 au vendredi 16 juillet, ainsi que du 16 août au 20 août. On y découvrira notamment de nouveaux sports, et des ateliers théâtre seront mis également sur pied en collaboration avec la maison des jeunes Le Bug-1. Le tarif est de 60 euros par ado pour une semaine.

Et pour les plus de 16 ans et plus, la Ville a un bon plan pour la fin du mois de juin. Elle collabore avec l’asbl Nature & Loisirs pour proposer des formations en animation, qui permettre de décrocher un brevet d’animateur. Ce qui permet d’être rémunéré comme tel en travaillant avec les enfants dans les plaines de vacances.

« Il nous tient à coeur de permettre aux jeunes de Genappe d’accéder à cette formation, expliquent les responsables. C’est pourquoi la Ville interviendra à hauteur de 50% dans le prix total de la formation pour les jeunes domicilié à Genappe.

Cette formation en plusieurs modules est donnée à Wavre et le cout par module est de 112 euros. Infos et inscriptions au 067/79 42 44 ou à l’adresse virginie.limon@genappe.be