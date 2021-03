Le 18 octobre 2018, un vol avec effraction a été commis dans une habitation de Braine-le-Château. Nathan M., que les enquêteurs ont pu identifier sur base de la plaque d’immatriculation relevée par des voisins, était arrivé à bord d’une Audi A3 et avait emporté divers objets : des montres, des cigares, une console de jeux, des parfums, un manteau, des lunettes, quelques bijoux…

Tout ce qu’il pouvait revendre assez facilement, et le jeune Bruxellois a également fait main basse sur une carte essence. Il y a vu l’opportunité de se faire de l’argent, et pas seulement en s’en servant pour faire le plein de sa voiture. Il a relancé une série de connaissances, via Snapchat, pour leur proposer de remplir les réservoirs de leur véhicule en lui payant seulement la moitié du prix.

Ce qui fait que Nathan, déjà condamné par la justice à 13 reprises alors qu’il n’a que 25 ans, était cité en correctionnelle en compagnie de Jason N. et Amin C., qui ne se sont pas posé beaucoup de questions quand leur copain leur a proposé de faire le plein à un tarif défiant toute concurrence.

Après avoir déjà écopé de 30 mois de prison en Flandre pour d’autres cambriolages commis à la même période, Nathan écope de six mois de plus en Brabant wallon pour le vol de Braine-le-Château. Amin C., sans aucun antécédent judiciaire, s’en tire pour cette fois avec la suspension du prononcé. Jason N., poursuivi pour recel de carburant, est condamné à une amende ferme de 1 200 euros.