La soirée a été bien arrosée du côté de la place de la Victoire à Jodoigne ce jeudi soir. Vers 22h30, dans le café Why Not, des policiers et leur chien ont été pris à parti et violentés par une dizaine de fêtards. Des chaises et des chaînes auraient été utilisées dans l'affrontement. Le règlement de compte a rapidement tourné à la bagarre générale, ce qui a nécessité l'intervention de 7 équipes de police et des renfort des postes de Tirlemont et d'Hannut.





Selon nos informations, un policier se retrouve actuellement dans le plâtre et un autre avec les ligaments déchirés. Ils sont en incapacité de travail, nous confirme le bourgmestre de Jodoigne.