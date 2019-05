Les faits ont nécessité l'intervention d'une vingtaine de policiers avec des renforts de Tirlemont, Hannut, Landen et Waremme.





La soirée a été bien arrosée du côté de la place de la Victoire à Jodoigne ce jeudi soir, à l'issue du marché de l'Ascension. Vers 22h30, une bagarre a éclaté entre plusieurs personnes devant le café Why Not. Deux policiers ont tenté de séparer les protagonistes qui se sont retournés contre les forces de l'ordre. D'autres personnes aux alentours se sont liguées contre les deux policiers qui ont dû battre en retraite, tout en appelant des renforts. Des chaises et des chaînes auraient été utilisées dans l'affrontement. Ils ont tous deux été blessés légèrement et souffrent d'une incapacité de travail de 8 jours. L'un serait dans le plâtre et l'autre aurait les ligaments déchirés

Une vingtaine de policiers ont été dépêchés sur place avec des équipes issues du Brabant wallon, mais aussi des postes de Tirlemont, Landen, Hannut et Warermme. Une fois arrivés sur place, la situation a rapidement été maîtrisée. Il n'y a pas eu d'arrestations mais une enquête est en cours pour identifier les auteurs, nous a fait savoir le commissaire de garde à la zone de police Brabant wallon-Est.