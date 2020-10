Des poubelles à puce à Tubize ? L’habitat ne le permet pas Brabant wallon J.Br. © Brys

Comment faire pour réduire les quantités de déchets à Tubize ? Voilà la question que s’est posée (et a posé) Jean-Marc Zocastello (RC) lors du dernier conseil communal. Car lorsqu’il s’est attardé sur les chiffres, ceux-ci se sont révélés particulièrement élevés pour la cité du Betchard. "En 2018, la moyenne en Brabant wallon était de 148 kg de déchets par an et par habitant. À Tubize, on était à 163 kg, déplore le conseiller communal. Il faut savoir que l’inBW voudrait qu’on arrive à 100 kg par an par habitant. Dans l’état actuel des choses et à politique inchangée, aucune diminution de la masse ne sera possible."