Brigitte Defalque a démenti les rumeurs de prêts accordés et non remboursés au CPAS.

La présidente du CPAS de Lasne a dû répondre à deux rumeurs colportées par Jean-Michel Duchenne, conseiller communal Défi. Les deux rumeurs étaient étroitement liées au budget du Centre public d’action sociale, même si la plus grave avait également trait à sa gestion. "Il faut aider les gens, nous avons des personnes à Lasne qui se trouvent dans la précarité, explique le conseiller communal Défi. Mais une rumeur fait état du CPAS de Lasne comme étant un CPAS-providence !"

En d’autres termes, un CPAS qui accorderait pas mal de prêts et qui aurait ensuite du mal à en revoir la couleur. Avec, pour Jean-Michel Duchenne, un risque que "le scandale financier du CPAS de 2007" ne refasse surface.

"Parler de CPAS-providence, je ne peux pas le tolérer, a rétorqué Brigitte Defalque, la présidente du CPAS. Quelle que soit la somme accordée, une enquête sociale est toujours réalisée, les prêts ne sont donc pas accordés à la tête du client ! Souvent, les montants prêtés sont très faibles et en fonction de la situation, les gens nous remboursent quand ils le peuvent et à leur rythme. Ce qui nous donne des remboursements de parfois 5, 10 ou 20 euros par exemple, qui s’étalent sur des périodes relativement longues."

Et puis, dans les cas extrêmes, le CPAS peut toujours faire appel à des huissiers. "On ne fait appel à eux qu’en dernier recours. On ne peut pas les envoyer chez les gens à tout bout de champ. Mais cela s’est déjà produit."

L’autre inquiétude du conseiller Défi concernait un désaccord répété au sein du conseil du CPAS… lors du vote du budget.

"Vos informations sont inexactes, a rétorqué Brigitte Defalque. C’est la note de politique générale qui a été refusée et seulement une fois. On s’est mis d’accord depuis. Le budget sera bien voté le 6 février prochain."

Le budget à l’ordinaire a été fixé à 3 356 000 euros tandis que l’extraordinaire - sans grand projet en 2020 - affiche 45 000 euros.