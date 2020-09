Les cours n’ont pas encore commencé, mais plusieurs séances d’information étaient organisées tout au long de la journée. Les nouveaux étudiants ont donc pu se familiariser avec l’université sur place, et rencontrer des étudiants plus âgés et des associations étudiantes, malgré les mesures sanitaires mises en place.

Tous les ans, le Welcome Day est organisé sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Des kots-à-projets sont présents pour expliquer leurs activités et discuter avec les BAC1. Un Welcome Pack rempli de brochures et autres goodies est également distribué. Cette année, l’événement a pu être maintenu, mais sous certaines conditions : un sens giratoire, une seule entrée possible, le port du masque et la présence de policiers.

Cela n’a pas découragé les étudiants : "Pendant la pause, j’ai pu aller profiter des activités sur la Grand-Place, c’était super rassurant de voir qu’il y avait quand même quelque chose qui se faisait," se réjouit Maé Collet, étudiante en première année de droit.

Les séances d’information ont permis aux étudiants de connaître les nouvelles modalités d’enseignement. Bien que l’idée d’avoir des cours à distance ne fasse pas l’unanimité, surtout au niveau des primo-étudiants, ceux-ci se montrent néanmoins compréhensifs : "Évidemment, j’aurais préféré avoir tous les cours en présentiel, là on aura cours à distance une semaine sur deux, c’est quand même beaucoup, déplore Maé Collet. Mais on n’a pas le choix, et je trouve déjà ça super qu’ils aient réussi à trouver un système pour qu’on ait quand même des cours en auditoire parce que sinon, ça aurait été plus compliqué pour profiter de l’université."