La sandwicherie artisanale mise sur la qualité de ses produits.

On vous emmène dans un endroit un peu différent cette semaine pour notre rubrique "resto de la semaine". Certes, ce n’est pas un restaurant, mais cette sandwicherie artisanale pourrait concourir au titre.

Dans un cadre cosy, Croc and Go propose en effet des plats maison, préparés à la minute et avec des produits frais. Les suggestions sont même élaborées chaque mois avec un chef étoilé. Vous en conviendrez, c’est peu commun dans une sandwicherie. "On a bifurqué il y a quelques années sur le fait maison, les produits nobles et la fraîcheur, explique Claire Calicis, qui a rejoint son compagnon Jérémy Delepeleer dans cette aventure lancée en 2015. Les produits arrivent bruts, la viande est par exemple tranchée ici. Les sauces andalouse, mayonnaise, le hoummous, le pesto, la tapenade et les desserts, notamment, sont préparés maison. Le goût n’a rien à voir avec les produits congelés. On a voulu pousser la sandwicherie plus loin que le thon mayo et le club. On fait beaucoup plus nous-mêmes et on évite l’industriel. On propose par exemple de l’eau détox plutôt que de l’ice-tea. "

© Geerts



Le couple veut aussi miser sur les produits de proximité. On retrouve ainsi la bière Saint-Jean de Nivelles, les bouteilles de vin de la ferme du Chapitre à Baulers, les fromages de chèvre de la ferme de la Baillerie à Bousval, de la mozzarella Buffl’Ardenne, du fromage belge et viande blanc bleu belge que l’abattoir vient directement apporter à l’établissement.

Croc and Go propose des petits-déjeuners et des lunchs tous les jours de la semaine, sur place ou à emporter. À la carte, un large choix de salades, de sandwichs et de tartines. Citons par exemple, la salade mozzarella de bufflonne belge avec son pesto maison, aubergines grillées, tomates fraîches et séchées, vinaigrette balsamique maison et roquette ; ou encore la tartine chèvre avec le chèvre frais local (ferme de la Baillerie à Bousval), sauce miel-moutarde maison, noix, spéculoos, carottes, pommes et une petite salade mixte en accompagnement.

© Geerts



Au niveau des prix, on se situe à 11-12€ pour les salades à emporter (entre 13,20 et 14,40 € sur place) ; entre 4,5 et 6 € pour les sandwichs à emporter (entre 5,40 et 7,20 € sur place) ; et entre 9,5 et 13 € pour les tartines ouvertes (disponibles uniquement sur place). Les prix pourront paraître chers pour ceux qui viendraient pour des sandwichs traditionnels. On préviendra par ailleurs les grands mangeurs que la tartine et la salade mixte ne les rassasieront peut-être pas.

Notons enfin que Croc and Go propose des business boxes et livre dans les zonings industriels tels que Braine-Alliance, Nivelles Sud, Nord et Wauthier-Braine.