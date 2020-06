Une reprise progressive en juillet pour le Ciné4, qui n’a ouvert que trois semaines.

Les salles de cinéma pourront rouvrir le 1er juillet en Belgique. Bonne nouvelle pour les cinéphiles, en particulier à Nivelles puisque le Ciné4, le cinéma relancé à Nivelles après un feuilleton à rebondissements de plus de dix ans, a relancé son activité durant trois semaines avant d’être mis à l’arrêt pour cause de coronavirus. Une partie de la nouvelle équipe a été mise au chômage pour cause de force majeure.

Les deux salles ne sont pas très grandes, pas plus que les accès et les couloirs. Il faudra donc toute une organisation pour que le Ciné4 reprenne du service, en particulier pour la plus petite salle située à l’étage.

"Pour l’instant, nous n’avons pas encore fixé de date : la probabilité de rouvrir le 1er juillet est faible mais on le fera dans la première quinzaine de juillet, ça s’est sûr, indique l’échevin de la Culture, Grégory Leclercq. Ce sera une reprise progressive, avec des horaires plus étalés pour respecter les règles de distanciation sociale. De toute façon, il y a beaucoup de films qui ont aussi postposé leur sortie. Il y a aussi un élément qu’on ne maîtrise pas : est-ce que le public va revenir rapidement ?"

Affluence ou pas au Ciné4, la Ville a également programmé huit projections de films en plein air, cet été. L’esprit est différent : il s’agira de longs-métrages déjà sortis en salle, mais qui seront proposés avec une thématique particulière, une animation et dans des lieux spécifiques, dans les quartiers et les villages.