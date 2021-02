Le collège communal a soumis au vote des élus, au conseil communal dernier, des travaux pour améliorer la liaison entre la rue des Savoyards, à la sortie de Tilly, et la rue de Dreumont. Un tronçon de 600 mètres environ, qui est actuellement un chemin de terre pas très praticable lorsque la météo est capricieuse, alors que l’itinéraire fait désormais partie du réseau "Points Noeuds" de la Province.

L’idée est d’avancer progressivement, avec lors d’un prochain conseil le chainon suivant, entre la N275 et la sablière de Rigenée, et pouvoir ainsi relier ainsi Tilly à Sart-Dames-Avelines via les chemins de campagne que pourront emprunter plus facilement les vélos, voire les piétons.

Sur le premier tronçon, le cheminement à aménager fera trois mètres de large et ne devrait rien coûter à la commune: en ajoutant les subventions provinciales à celles du SPW voiries agricoles, la dépense devrait être couverte à 100%. Il n’y a pas besoin de refaire des fondations sur le chemin existant, juste de créer une couche de surface plus dure, ce qui devrait être possible en une dizaine de jours de travaux.

L’occasion pour Jean-Pierre Brichart de refaire la demande d’un trottoir allant de la sortie de Tilly jusqu’à Décoplant. "On impose de tels travaux en charge d’urbanisme, lorsque les parcelles sont urbanisées, a répondu le bourgmestre Emmanuel Burton. Le faire d’initiative, ce serait un cadeau pour les riverains… et je suis propriétaire des terrains tout au long !"