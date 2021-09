Des rassemblements dans le premier tronçon de la rue de Namur susciteraient un sentiment d’insécurité. Le collège se dit conscient du problème.

Au dernier conseil communal, Louison Renault (PluS) a interpellé le bourgmestre, Pierre Huart, à propos de la présence de plus en plus fréquente, dans l’hyper-centre, de personnes manifestement alcoolisées. Certains parlent aussi de petits trafics parmi ces groupes, et il y a également, selon le conseiller socialiste, des soucis de salubrité. Bref, le phénomène risque de faire naître un sentiment d’insécurité parmi la population et les commerçants. Louison Renault souhaitait à la fois attirer l’attention du collège sur le phénomène, et savoir si des mesures seront prises.

(...)