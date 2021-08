Ils sont arrivés à Wavre vendredi avec le peu d’affaires qu’il leur reste. Quelque 80 sinistrés des inondations de la région liégeoise ont été transférés à l’hôtel Best Western, dans le zoning Nord de Wavre. Avec le Grand Prix de Spa Francorchamps, tous les hôtels liégeois affichent complet et ne sont plus en mesure d’accueillir les sinistrés. Le CPAS de Liège a donc été contraint de trouver une solution d’urgence pour pouvoir les accueillir pour ces quelques jours.

Pour de nombreux sinistrés, ce séjour à Wavre n’a rien d’une parenthèse ou d’une excursion. Déplacés à 100 kilomètres de chez eux, ils ne peuvent poursuivre leurs démarches administratives, leur recherche de logement ou ne savent même plus aller travailler. "Je suis ouvrier sur les autoroutes et je rate cinq jours de travail à cause de ça, souffle Abdoutalimou, d’Angleur. Je ne suis pas motorisé, ma voiture a pris l’eau. J’ai prévenu l’agence d’intérim mais c’est embêtant." Salah, lui, devra se rendre à Liège en train ce lundi. "Je dois aller donner des documents pour le chômage donc je dois prendre le train durant deux heures pour être en ordre."

S’ils se sentent quelque peu déracinés, les sinistrés saluent en tout cas l’accueil et le service de l’hôtel qui a rouvert plus tôt pour l’occasion. Celui-ci devrait rouvrir ce lundi mais a repris ses activités vendredi pour pouvoir accueillir les sinistrés. "J’ai tout de suite accepté, explique Francesco De Luca, le directeur de l’hôtel. Pour le côté humain surtout mais aussi financier car l’hôtel est resté fermé durant un an et demi. On devait rouvrir ce lundi. C’est un changement radical pour nous, on a plutôt l’habitude d’avoir une clientèle d’affaires mais ici, on a beaucoup de familles avec des enfants qui courent partout. On pensait rouvrir l’hôtel calmement mais là, on reprend en grande pompe."

Les sinistrés resteront jusqu’à mercredi et seront ensuite relogés à l’ancien hôpital de l’Espérance.