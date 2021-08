La ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a organisé 8 semaines de stages gratuits pendant les vacances scolaires d’été, dans le cadre de l’opération « Place aux Jeunes », organisée par la Province du Brabant wallon. L’objectif est d’accompagner les jeunes pendant le déconfinement en leur permettant de se retrouver dans des espaces culturels et sportif. La semaine dernière, la députée provinciale en charge de la jeunesse, Sophie Keymolen, et Benoit Jacob, l’échevin de la jeunesse d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, sont venus rendre visite pendant le stage de Skateboard qui avait lieu sur le tout nouveau Skatepark situé sur l’avenue Baudouin 1er à Louvain-la-Neuve. « Dans le cadre de l’action « Place aux jeunes », la province investi 1 euro quand la commune investi 1 euro », explique l’échevin Benoit Jacob. Selon Sophie Keymolen, 2/3 des communes du Brabant wallon ont souhaité participé à l’opération cette année.

La Ville organise également ces stages en collaboration avec le Centre Sportif Local Intégré (CSLI) des Coquerées. Les groupes de participants sont divisés en deux : les 10-13 ans et les 14-17 ans. En moyenne, ce sont 20 à 25 jeunes qui participent par semaine aux stages organisés dans les Agoraspaces. Le stage d’initiation au skateboard avait lieu jusqu’au 20 août de 13h à 17h et encadré par Adrien Van Hees de la Stoemp Academy. Il enseignait aux deux participants du jour, Mona et Thomas, comment se tenir sur un skate, et apprendre les bases. « Je suis venue pour m’amuser et Adrien m’a montré comment placer mes pieds,... J’aimerais aussi apprendre à faire des sauts », explique Mona, venue par hasard au stage. La météo influence beaucoup le nombre de participants aux stages et le mois d’août n’aura pas favorisé une grande affluence. De plus, il est trop dangereux d’utiliser le skatepark quand il pleut. Selon Adrien, le fait que le skateboard soit un sport olympique depuis les derniers Jeux ne permet pas de voir encore un impact réel. « C’est encore trop récent, on remarque plus que les parents s’intéressent en tout cas », ajoute-t-il.

Cette semaine, un stage de multisport est organisé dans les infrastructures de l’école de Lauzelle de 13h à 17h.